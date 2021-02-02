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За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб

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За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб
Станом на вівторок, 2 лютого, виявлено ще 2394 нові випадки коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2394 нові випадкіи коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03госпіталізовано – 833 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03летальних випадків – 156;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03одужало – 11 457 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08захворіло – 1 223 879 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08одужало – 1 035 372 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08летальних випадків – 22 924;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 13

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Топ коментарі

  • Біле Пальто
    "То тарелками пугают, дескать, подлые, летают.
    То у них руины лают, то собаки говорят"
    В.С. Висоцький. Геній.
  • Ksenia VB
    Наша знайома захворіла ще в жовтні, але позбутись пневмонії не може і по нині.
  • Ksenia VB
    Бо нас обдурюють.
    Проводять імунізацію природнім шляхом, так би мовити.
    Зараз дзвонить хворий на корону до лікаря - вони йому говорять - якщо є температура, приймайте парацетамол )
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