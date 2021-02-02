Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників

Автозаки із заарештованими після неузгодженої акції 31 січня вишикувалися в багатогодинні черги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "ОВД-Инфо".

Тих, кому призначили адміністративний арешт у Москві, привезли до спецприймальника в селі Сахарове. Як передає правозахисний центр, поліція заявила, що очікування може становити до 48 годин.

У черзі стоїть від п'яти до дев'яти автозаків, стверджують заарештовані. Відомо, що в одному з них перебуває 31 особа при 23 сидячих місцях. Заарештовані з одного з автобусів повідомили, що їх відвезли з ВВС "Південне Медведково" об 11:00 1 лютого. Відтоді вони нічого не їли. У черзі людям не дають води і не випускають до туалету.

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Схожа ситуація в Санкт-Петербурзі. Активіст Ілля Афанасьєв повідомив, що його та інших заарештованих привезли о 22:00 до спецприймальника на Захар’ївській вулиці. Їм не дають гарячої їжі і води. Мікроавтобуси вишикувалися у велику чергу. За словами активіста, поліція повідомила, що оформлення займе багато часу. Також пан Афанасьєв стверджує, із посиланням на поліцію, що через брак місць заарештованих можуть помістити разом з кримінальниками. За словами активіста, "поперемінно то стає холодно, коли автозак вимкнений, то стає неможливо дихати через вихлопні гази, коли він увімкнений".

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23 і 31 січня по всій Росії відбулися акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Демонстранти вимагали звільнити політика. В цілому, за даними "ОВД-Инфо", було затримано приблизно 10 тис. осіб. За інформацією правозахисного центру, після акції 31 січня було заарештовано понад 200 осіб.