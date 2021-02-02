Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба

Україна поінформувала міжнародних партнерів про "форум" сепаратистів у Донецьку як про операцію Кремля, що свідчить про незмінність стратегічних цілей РФ щодо окупації Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це була класична інформаційна операція з метою виведення певних тем і наративів у заголовки медіа, зондування реакції - і суспільства, і міжнародних партнерів - на різні ідеї. Насамперед на ідею можливої анексії окремих районів Донецької та Луганської областей. Тому я б на це дивився саме як на інформаційну пробу ґрунту", - сказав Кулеба.

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Він додав, що ідея виходу сепаратистів на кордони Донецької і Луганської областей не нова, вона давно озвучувалася, а зараз ці тези вкотре "прокрутили в інформаційній м’ясорубці".

"Ми ставимося до цього спокійно, з холодною головою, розуміючи, що одна з цілей цієї інформаційної операції – саме викликати емоційний вибух, емоційну реакцію. Ми на ці провокації реагуємо тверезо, спокійно, інформуємо наших міжнародних партнерів про це, щоб вони володіли цією інформацією. Зокрема і в ООН, і в ЄС, в Парижі, в Берліні цією інформацією теж володіють і ставляться до неї так само як і ми, - якщо коротко, відбувається перевірка, зондаж", - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, інформація про "форум" у Донецьку доводиться до міжнародних партнерів України саме як прояв політики Росії з розкручування теми окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Ми говоримо з партнерами про головне – що Росія не змінює своїх стратегічних цілей, і це лише додаткові докази для тих, хто вважає, що треба стриманіше, треба спокійніше. Росія не вважає, що треба стриманіше і спокійніше. Тому ми не просто передаємо інформацію, а саме формуємо позицію міжнародних партнерів", - акцентував міністр.

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Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку відбувся "форум" сепаратистів "Русский Донбас", на якому ухвалили "доктрину" з відповідною назвою.