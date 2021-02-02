Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба

Україна не отримувала з Вашингтона жодних сигналів, що дії окремих осіб, пов'язаних з інтересами Росії, можуть негативно вплинути на відносини між нашою країною та США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодних негативних індикаторів чи якихось сигналів не було ані в сьогоднішній розмові, ані в нашій попередній комунікації зі США. В цьому випадку йшлося про дії людей, пов’язаних з інтересами Російської Федерації. Претензій до української влади тут не було, немає і не може бути", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, чи не стануть на заваді стратегічному партнерству зі США недавні американські санкції проти кількох громадян України, у тому числі депутата з владної партії.

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Очільник МЗС додав: у США надзвичайно позитивно відзначають той факт, що попри всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи, ми цього не зробили і змогли гідно вийти із ситуації.

"Сьогодні ми з державним секретарем теж про це говорили, і він це позитивно відзначив", - повідомив Кулеба.

За його словами, розмова з Блінкеном мала відбутися ще на минулому тижні, і державний секретар США відразу наголосив, що хотів поговорити з Києвом серед перших, але з певних організаційних причин вона була перенесена на сьогодні.

"Ми домовилися про те, що і США, і ми готові наповнювати наше стратегічне партнерство новими амбіціями – це ключове. Ця політична домовленість сьогодні була досягнута, і тепер наші експерти працюватимуть над її реалізацією", - зазначив дипломат.