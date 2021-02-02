Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися?

Анжеліка Кухта, мама загиблого фаната Микити Кривцова, поділилася думкою про Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ru.

Футбольний фанат зник 12 серпня, через 10 днів його знайшли мертвим у Мінську.

"Навіщо вбивати? Міг спокійно піти. Знала вся Білорусь, що він програє на цих виборах, навіть які ще не відбулися. Люди йшли з такою надією, що нарешті щось зміниться. Що піде він. Ні.

А зараз всі бояться. Навіть всі співробітники бояться. Ті ж слідчі, які від щирого серця хотіли б нам допомогти, але і вони бояться, що їх звільнять ... І невідомо, що теж можуть зробити. Дали їм конкретний наказ. Усе. Жодної ж кримінальної справи не порушили.

Ніяк не може відпустити свою владу. Хоча бачить, що програє по всіх фронтах, але немає, все одно тримається, чіпляється. За що ти чіпляєшся? Бачить, що народ вже проти. Так знущатися ...

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Не мій же один, Микита. А скільки їх зникло і не знайшлося? А що там на Окрестіна (Центр ізоляції правопорушників. - Ред.) твориться? Як бити дівчаток, як бити бабусь? Я не розумію.

Це нормальний президент, яким ми повинні пишатися? Який повинен був нам допомагати, щоб у нас життя має бути щасливішим, а він робить його страшніше і страшніше", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи не боїться вона, що після таких одкровень їй можуть погрожувати, вона сказала: "Якось не боюся. А що вони мені зроблять? Теж піду повішуся? Але вони можуть так подати".

"Я тоді відразу з журналістами говорила, що я не здивуюся, що я не доїду там з Мінська, де-небудь під машину потраплю, або хіба мало що може трапитися. А зараз не боюся. Ну, вбити не вб'ють все-таки", - цитує Кухту білоруська Tribuna.com з посиланням на канал "КраСава" в YouTube.

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