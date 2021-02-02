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Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися?

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Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися?
Анжеліка Кухта, мама загиблого фаната Микити Кривцова, поділилася думкою про Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ru.

Футбольний фанат зник 12 серпня, через 10 днів його знайшли мертвим у Мінську.

"Навіщо вбивати? Міг спокійно піти. Знала вся Білорусь, що він програє на цих виборах, навіть які ще не відбулися. Люди йшли з такою надією, що нарешті щось зміниться. Що піде він. Ні.

А зараз всі бояться. Навіть всі співробітники бояться. Ті ж слідчі, які від щирого серця хотіли б нам допомогти, але і вони бояться, що їх звільнять ... І невідомо, що теж можуть зробити. Дали їм конкретний наказ. Усе. Жодної ж кримінальної справи не порушили.

Ніяк не може відпустити свою владу. Хоча бачить, що програє по всіх фронтах, але немає, все одно тримається, чіпляється. За що ти чіпляєшся? Бачить, що народ вже проти. Так знущатися ...

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Не мій же один, Микита. А скільки їх зникло і не знайшлося? А що там на Окрестіна (Центр ізоляції правопорушників. - Ред.) твориться? Як бити дівчаток, як бити бабусь? Я не розумію.

Це нормальний президент, яким ми повинні пишатися? Який повинен був нам допомагати, щоб у нас життя має бути щасливішим, а він робить його страшніше і страшніше", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи не боїться вона, що після таких одкровень їй можуть погрожувати, вона сказала: "Якось не боюся. А що вони мені зроблять? Теж піду повішуся? Але вони можуть так подати".

"Я тоді відразу з журналістами говорила, що я не здивуюся, що я не доїду там з Мінська, де-небудь під машину потраплю, або хіба мало що може трапитися. А зараз не боюся. Ну, вбити не вб'ють все-таки", - цитує Кухту білоруська Tribuna.com з посиланням на канал "КраСава" в YouTube.

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Топ коментарі

  • Igor Bogolyubov
    Последний независимый белорусский диктатор Европы гаспадар Александр Лукашенко, от которого ничего уже не зависит, по просьбе из Кремля, назвал «братскую Украину нарывом и головной болью, которую надо быстро устранить».
    Пока отец следующего Президента Беларуси злословил расстрелянную на Майдане Воронежским спецназом «Небесную сотню», к нему в тыл зашли «Вагнеровцы» (в миру «зеленые человечки») для осуществления террористических акций накануне выборов. Минские силовики арестовали тридцати трёх российских православных террористов, которые прибыли для раскачивания политической ситуации в Беларуси. 15 граждан из числа арестованных, до помещения в СИЗО, воевали на Донбассе на стороне «повстанцев» за 15 000 российских руплей в месяц.
    Императору 1/9 части суши не удалось с помощью Вооруженных сил РФ за прошедшие шесть лет расширить владения Залесья за счёт левобережной Украины и тогда «царь всея Руси» положил свой орлиный взгляд на земли, лежащие на запад от Смоленска. А находится по соседству со «старшим братом», посаженная на российскую «углеводородную иглу» - Беларусь.
    Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией территории, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польше.
    После ареста украинского мальчика Павла Гриба спецслужбами ФСБ РФ в Гомеле, задержания белорусскими правоохранителями украинского журналиста, корреспондента украинского радио Павла Шаройко и взятия под стражу руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу, я перестал покупать белорусские продукты, одежду, мебель, шторы, заправлять автомашину белорусским газом и никогда не поеду на экскурсию в Минск.
    Жительница Гомеля, отдыхавшая на курорте в Каролино-Бугазе, шепотом рассказала, что «Бацька импортирует в Украину молочные продукты, изготовленные из молока коров, пасущихся на зараженных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из молока больных животных, наколотых антибиотиками, которое фермеры должны утилизировать до полного выздоровления КРС.
    Подданные Батьки по-прежнему живут в «совке» и приезжают на международный пункт пропуска «Доманово» на въезд в Украину с калорадской лентой на зеркале заднего вида в салоне авто.
    Нормальный человек перед отъездом в страну, где седьмой год идут боевые действия с православной Московией, обычно интересуется Законами и нюансами страны посещения.
  • Ksenia VB
    Президент не має права затримуватись на посаді більше двох термінів.
    Тому висновок - Лука давно став диктатором, а вони можуть і танками людей давити.
  • Яр Холодний
    Ну, що сказать... Білоруси, ви своїми руками, своєю інфантильністю, своїм "А, можа, так і трєба?...", створили монстра... І тільки ви самі можете його позбуться... "Революція не твориться з-за кордону... Її не приносять на багнетах... Вона твориться на вулицях міст самим народом..."
    В нас, дякуючи 72% "абинеПорох", ситуація не краща...
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