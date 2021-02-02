В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
"Уже до вересня, сподівається МОЗ, ми пройдемо 4 етапи (вакцинування – ред.). Сьогодні є інша проблема, сьогодні не всі люди, навіть є медичні працівники, які не погоджуються вакцинуватися", - зазначив нардеп.
Радуцький повідомив, що Україна має отримати 15 млн доз вакцини – "це приблизно 50% населення України, щоб був гарний ефект від вакцинації".
"На сьогодні відбувається дуже велика антивакцинальна кампанія. Я сподіваюсь, що коли пройде перша-друга хвиля вакцинації, люди побачать, що вакцина безпечна, дає результат. Ми постійно ведемо перемовини, і не зупинимося у вересні", - заявив він.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький також розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", коли стартує перший етап масової вакцинації українців від коронавірусу.