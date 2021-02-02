Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа

Народні депутати на сьогоднішньому засіданні планують розглянути низку питань, серед яких посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті парламенту.

Зокрема, нардепи розглянуть проєкт Постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

Також очікується розгляд проєкту Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Парламентарії також розглянуть у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.

1 лютого 2021 року Зеленський вніс у Раду постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.

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