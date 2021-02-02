Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 147,6 на 100 тисяч населення. Це в 3,5 раза вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.