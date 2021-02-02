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У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату

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У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату
У Китаї зафіксували випадки фальсифікації COVID-вакцини, у результаті справи затримали понад 80 осіб і вилучили більш ніж 3 тис. доз підроблених препаратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Із вересня 2020 року хлопець на прізвище Кун і кілька його спільників створювали фальшиву вакцину проти коронавірусу. Вони робили підроблені препарати, щоб отримати додатковий прибуток.

Несправжню вакцину проти COVID-19 правопорушники створювали зі звичайного фізіологічного розчину та продавали за завищеною вартістю.

Правоохоронці Китаю також ліквідували місця випуску препаратів та шляхи їхнього збуту у двох провінціях та Пекіні.

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Нагадаємо, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які розслідують походження коронавірусу в Китаї, відвідали в Ухані центр з контролю і профілактики захворювань.

Візит фахівців відбувається на тлі жорсткого контролю з боку Китаю до інформації про коронавірус. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з дев'яти країн, зокрема зі США, Німеччини, Японії, Великої Британії та Росії.

Топ коментарі

  • WiM
    В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата - Цензор.НЕТ 8360 ну вот - теперь и китайской вакцины Украина не получит...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    И почему наши врачи не хотят вакцинироваться китайским фуфлом? ....
    Странные, правда? В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата - Цензор.НЕТ 661
  • Прощай немытая раССея
    Скоро на Aliexpress... У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 754
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