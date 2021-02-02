Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету Міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зараз у країні немає жодного регіону, який працював би в "червоній" зоні.

Про це Степанов заявив на брифінгу 2 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо повернення до нормального життя. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили розрахунки і найближчим часом винесемо на розгляд Кабінету Міністрів цю постанову. На сьогодні у нас за тими показниками, за рівнем захворюваності немає жодної адміністративної одиниці, яка перебувала б у "червоній" зоні", - заявив Степанов.

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