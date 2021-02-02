Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності нашої країни та захоплення державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Для розповсюдження своїх "публікацій" фігуранти створили та використовували низку профілів у соціальних мережах.

Під час обшуків за місцями проживання агітаторів, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а в одного з них – вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.

Так, у районі проведення операції Об`єднаних сил, СБУ викрила мешканця Маріуполя, який розповсюджував сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж. Через інтернет агітатор закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування.

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Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті кіберфахівці СБУ викрили жителя Міжгір’я, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих "озброєних загонів правопорядку". Також зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни.

Слідчі СБ України повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

У Чернігівській області Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно громадянина однієї з пострадянських країн, який поширював через інтернет матеріали з пропагандою війни. До протиправної діяльності іноземець намагався залучити декількох мешканців регіону.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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