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Поліція затримала в Києві 25-річного хлопця, який неодноразово "мінував" станції столичного метро і ТРЦ. ФОТО

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Працівники столичної міліції затримали правопорушника, який неодноразово "мінував" станції столичної підземки і ТРЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Працівники управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №7 викрили зловмисника, який неодноразово повідомляв до поліції про нібито замінування станцій столичного метрополітену та торгово-розважальних центрів міста Києва. Після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин.

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Поліція затримала в Києві 25-річного хлопця, який неодноразово мінував станції столичного метро і ТРЦ 01
Фото: сайт поліції

Начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов зазначив, що надалі правоохоронці затримали правопорушника і провели в його будинку невідкладний обшук:

"Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка, ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели причетність його до шести епізодів. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі".

Топ коментарі

  • Zemer
    В Киеве "минировал", отправить в Лугандон на разминирование
  • Bicko Nelich
    мамкин минёр "приколист", в тенисочке на пуговичках. Г@ндон штопаный, несколько раз за последние пол года, в пятницу, в вечерний час пик, перекрывали Майдан и Крещатик, не из за этого ли долбоYOба? дрочило 25 ти летнее . главное что бы условным не отделался, в зоне встретят радушно, такого "авторитетного преступника" ...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Просто очередное тупое быдло.....
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