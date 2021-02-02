Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов

Кількість виявлених за минулий тиждень випадків захворювання на COVID-19 в Україні порівняно з першим тижнем грудня минулого року скоротилася втричі, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"За минулий тиждень виявили 27,157 тис. випадків захворюваності, за перший тиждень грудня було 89,322 тис. випадків. Якщо подивитися на кількість госпіталізованих, то нині цей показник становить 18,551 тис. осіб, тоді як за перший тиждень грудня в медзакладах перебувало 28,163 тис. осіб. Кількість госпіталізованих скоротилася на 10 тис., кількість виявлених - утричі. Це все - результат нашої роботи, реалізації нашої спільної стратегії", - констатував міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, він повідомив, що за минулий тиждень було проведено 145,812 тис. ПЛР-тестувань, 34,684 тис. експрес-тестів на антиген.

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Степанов також зазначив, що за рівнем смертності на 1 млн осіб Україна перебуває на 34-му місці серед країн Європи.