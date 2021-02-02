Нова адміністрація США готова надати летальну зброю Україні, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"У наших відносинах починається новий день", — зауважив Дмитро Кулеба.
Держсекретар США запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, євроатлантичних прагнень нашої держави.
Блінкен наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.
Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму.
"Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати", — підкреслив міністр.
Сторони обговорили поглиблення співпраці у політико-безпековій, військовій, торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також протидію пандемії COVID-19. Сторони підтвердили важливість збереження прогресу у проведенні економічних реформ в Україні, забезпеченні верховенства права та проведенні судової реформи, зміцненні системи антикорупційних інституцій.
Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.
Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.