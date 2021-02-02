МОЗ цього тижня має намір укласти контракти з виробниками COVID-вакцин, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України на поточному тижні має намір укласти контракти з виробниками вакцин від COVID-19, повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Я думаю, що на цьому тижні ми укладемо договори з виробниками", - сказав він, додавши, що Україна вже уклала договір на поставку 1,913 млн доз (виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. - Ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що вакцинація розпочнеться з 15 лютого.

"Вакцинацію проводитимуть 572 мобільні бригади, більшість з яких вже створені. На другому етапі до вакцинації приєднаються 4,25 тис. кабінетів щеплень", - сказав він.

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Степанов додав, що також Україна очікує від COVAX підтвердження про збільшення доз для України в два рази до 16 млн.