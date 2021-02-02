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МОЗ цього тижня має намір укласти контракти з виробниками COVID-вакцин, - Степанов

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МОЗ цього тижня має намір укласти контракти з виробниками COVID-вакцин, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України на поточному тижні має намір укласти контракти з виробниками вакцин від COVID-19, повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Я думаю, що на цьому тижні ми укладемо договори з виробниками", - сказав він, додавши, що Україна вже уклала договір на поставку 1,913 млн доз (виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. - Ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що вакцинація розпочнеться з 15 лютого.

"Вакцинацію проводитимуть 572 мобільні бригади, більшість з яких вже створені. На другому етапі до вакцинації приєднаються 4,25 тис. кабінетів щеплень", - сказав він.

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Степанов додав, що також Україна очікує від COVAX підтвердження про збільшення доз для України в два рази до 16 млн.

Топ коментарі

  • Bicko Nelich
    "Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов" - Богатырёва два мешка вместо карманов пришила.
  • GM Harvester
    Наступил февраль. Месяц, когда Степанов обещал начать вакцинацию. Но что мы слышим? То же, что и последние месяцы. Что вот уже на следующей неделе, вот уже завтра, они подпишут контракт на поставку.

    Есть поговорка про замену лошадей на переправе. Но есть и другая: сколько ни хлестай дохлую лошадь, она все равно не побежит.
  • Біле Пальто
    Ніт! Тільки через Богатирьову, наполягає Кун.)))
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