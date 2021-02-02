МОЗ найближчим часом запропонує Кабміну проєкт постанови про адаптивний карантин, - Степанов

МОЗ найближчим часом винесе на засідання уряду проєкт постанови про запровадження в Україні адаптивного карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Ми провели розрахунки і найближчим часом винесемо постанову на засідання Кабміну", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні.

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