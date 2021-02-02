У Києві майже в 6,5 раза більше видужалих, ніж хворих на COVID-19. За добу померли семеро осіб. КАРТА
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За добу в Києві зафіксували 284 нові випадки захворювання, з початку пандемії - 128 834.
Про це повідомив у своєму Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, захворіли: 160 жінок віком від 18 до 96 років; 119 чоловіків віком від 22 до 83 років; 1 дівчинка 14 років і 4 хлопчики від 10 до 17 років.
Також зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу (всього 2377), а госпіталізовано 36 пацієнтів.
Подолали хворобу 1823 людини, з початку пандемії - 71145.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили в Дарницькому (67), Деснянському (50) і в Солом'янському (35) районах.