Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук

У "Слузі народу" не відкидають, що питання призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики парламент може розглянути втретє.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, відповідаючи на запитання, чи буде ВР втретє голосувати за Вітренка.

"Юридично така можливість залишається. Для цього потрібне ще раз подання від фракції до профільного комітету і в зал. Але перш ніж заходити в цей процес, треба бути впевненим, що є достатня кількість голосів", - сказала Кравчук.

Вона додала, що переговорами з іншими фракціями щодо підтримки Вітренка займається голова фракції.

"У нас є ще невеликий резерв всередині фракції, так, минулого тижня була сесія ПАРЄ і частина депутатів перебувала в Страсбурзі, можливо, ще частина одужає від ковіду. Зрозуміло, що це не десятки депутатів, але певна кількість є", - зазначила Кравчук.

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Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.