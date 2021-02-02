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Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону

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Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону
В Україні знизилася кількість хворих на коронавірус, деякі відділення в приватних клініках закриваються, проте в реанімаціях, як і раніше, багато "важких" хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Кількість хворих по всій Україні помітно знизилася, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії", - зазначила інфекціоністка.

Зазначається, що у відділеннях інтенсивної терапії хворих дуже багато і хворі важкі.

"У звичайній ситуації така закономірність спостерігається у "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась прикрість, наприклад, у вигляді варіанта P.1 (бразильського), недавнє завезення якого в США спричинило швидкий колапс систем охорони здоров'я", - додала Голубовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі.

Також читайте: У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська

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Топ коментарі

  • бостууга
    І саме цікаве: щороку зимою писалося про епідемію грипу. А нині її немає, як і нічого про грип!Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона - Цензор.НЕТ 2864
    Люди хворіти перестали?
  • WiM
    Цензор продолжает раскручивать проходимцев...
  • Frol Fedoroff
    статистика это поле для манипуляций. Надо локдаун - грипп Ковидом будет, надо задницу спасать, и Ковид в ОРЗ превратится. Эта методика еще в СССР практиковалась
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