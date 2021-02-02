Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.
"Кількість хворих по всій Україні помітно знизилася, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії", - зазначила інфекціоністка.
Зазначається, що у відділеннях інтенсивної терапії хворих дуже багато і хворі важкі.
"У звичайній ситуації така закономірність спостерігається у "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась прикрість, наприклад, у вигляді варіанта P.1 (бразильського), недавнє завезення якого в США спричинило швидкий колапс систем охорони здоров'я", - додала Голубовська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі.