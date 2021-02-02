Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк

Останній раз падіння в базових галузях спостерігалося в 2015 році.

У 2020 році Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 3,7% р/р. Це сталося вперше з 2015 року. Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними НБУ, в грудні ІВБГ прискорив зростання (до 9% р/рг) за рахунок поліпшення показників в більшості секторів.

Зростання с/г стрімко прискорилося (до 26,0% р/р) унаслідок зміщення темпів збирання пізніх зернових і технічних культур. Певне надолуження відкладеного попиту після карантину "вихідного дня", очікування січневого локдауну та збільшення темпів зростання зарплат зумовило прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 13,4% р/р).





Завдяки високому зовнішньому попиту, нарощуванню видатків бюджету та холоднішій, ніж торік, погоді, відновилося зростання в промисловості (на 4.8% р/р). Значні темпи збільшення видатків бюджету на дорожню інфраструктуру підтримували зростання в будівництві.

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"Водночас пожвавлення промисловості і будівництва, а також нарощування експорту стимулювали оптовий товаро- та вантажооборот", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, індекс виробництва базових галузей у 2015 році впав на 11,7%. Після цього спостерігалося зростання індексу: у 2016 році на 5,2%, в 2017 році на 2,6%, в 2018 році - на 4,4%, в 2019 році - на 1,9%.