Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко

Україна очікує отримати $ 2,2 мільярда у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава Національного банку Кирило Шевченко.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд доларів) кожен, на загальну суму близько 2,2 млрд доларів в цьому році, а іншу частину коштів - у 2022 році", - сказав Шевченко.

За словами глави НБУ, робота місії триває і за результатами цього тижня стане ясніше, які домовленості будуть досягнуті.

Шевченко також повідомив, що уряд планує випустити єврооблігації на суму близько 2,4 млрд доларів в 2021 році.

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