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Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко

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Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко
Україна очікує отримати $ 2,2 мільярда у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава Національного банку Кирило Шевченко.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд доларів) кожен, на загальну суму близько 2,2 млрд доларів в цьому році, а іншу частину коштів - у 2022 році", - сказав Шевченко.

За словами глави НБУ, робота місії триває і за результатами цього тижня стане ясніше, які домовленості будуть досягнуті.

Шевченко також повідомив, що уряд планує випустити єврооблігації на суму близько 2,4 млрд доларів в 2021 році.

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Топ коментарі

  • Стас Белов fce31e0a
    А МВФ в курсе что вы ожидаете? Если и этот вылез с заявлениями об ожиданиями, значит где то пошел сбой в сценарии...
  • Frol Fedoroff
    Докатилась Украина...
    От веселого шута
    До печального ждуна
    Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7594
  • captain2015
    И ведь не соврал ни капли. Ключевое слово - ожидает. Я тоже ожидаю в этом году получить в наследство миллион долларов. Но вот получу ли, это уже другая история )))
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