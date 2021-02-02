Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук

У "Слузі народу" висловлюють сумніви щодо позбавлення Олександра Дубінського посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Для того, щоб винести навіть в зал - це повинно бути рішення комітету. Я сумніваюся, що комітет ухвалить таке рішення. Або голова Верховної Ради на голосування може винести - я теж сумніваюся", - сказала Кравчук.

Щодо звільнення Дубінського з посади голови осередку "Слуги народу" в Київській області, Кравчук зауважила: "Для цього є інша процедура. Я думаю, що відбудуться якісь збори партійної обласної конференції та далі можна буде говорити, чи є кількість голосів, щоб змінити главу осередку партії в Київській області".

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.