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СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України виявила в Донецькій області прихований арсенал з військовими засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Схрон був облаштований у каналізаційній трубі на території одного із селищ поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили понад 40 снарядів до протитанкового гранатомета ПГ-9 та 43 стартові порохові заряди ПГ-15П.

Також сапери знешкодили розтяжку, яка була встановлена на вході у трубу.

СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, закритий розтяжкою 01

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.

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Заходи із виявлення та вилучення військових засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, закритий розтяжкою 02
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    СБУ - молодцы! Теперь я за Безопасность Украины спокоен. А всякие Медведчуки, Бойки, Рабиновичи и любители русского мира ... ну то такое.
  • Оберст Шмидт
    СБУ вже й до каналізації залізла.
    Молодці!
  • Сірий
    Тамжінашілюді.
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