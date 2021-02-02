Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я може внести зміни в план вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ повідомив, що буде робити щеплення від коронавірусу. За його словами, готовий це зробити і президент Володимир Зеленський, щоб власним прикладом показати, що щеплення важливі і їх робити необхідно. Степанов упевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися.

"Потрібно внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - розповів Степанов.

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