Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК

Понад 10 тис. посадових осіб, які навмисне не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27.10.2020 року Конституційний Суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Серед суб'єктів декларування, які не подали декларації, є і колишні народні депутати. Серед них: Андрій Лозовий, Андрій Шинькович і Іван Винник.

"Понад 10 тисяч посадовців, які навмисне не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27.10.2020 року Конституційний суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, не має зворотної дії в часі. Якщо норма закону не діяла на момент вчинення злочину, особа не може бути притягнута до відповідальності.

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