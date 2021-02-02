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У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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У центрі Одеси обвалилася сходова клітка в житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 лютого о 7:59 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування сходової клітки в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський спуск, 5.

Прибувши, рятувальники встановили руйнування сходової клітки в 2-поверховому житловому аварійному будинку", - сказано в повідомленні.

У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС 01

Зазначається, що працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 людини з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучали 1 одиницю техніки та 5 рятувальників особового складу.

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У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС 02
У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    В Одессе давно пора сносить старьё целыми кварталами и строить красивое и удобное для жилья, бизнеса и торговли. Никакой исторической ценности те трущобы не представляют.
  • Наглая Морда
    это жилой дом?
  • Sophia-Maria Duglass
    В центре Одессы НЕ ДЕРЖАТСя, На окраинах, где нет разработок известняка - держатся
    И потом ЦЕНТР ОДЕССЫ надо сохранить , как сохраняют в Европе исторические застройки. Потому должен быть вообще запрет на изменение внешнего вида домов
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