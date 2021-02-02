У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У центрі Одеси обвалилася сходова клітка в житловому будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"2 лютого о 7:59 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування сходової клітки в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський спуск, 5.
Прибувши, рятувальники встановили руйнування сходової клітки в 2-поверховому житловому аварійному будинку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 людини з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучали 1 одиницю техніки та 5 рятувальників особового складу.