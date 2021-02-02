Новини • Агресія Росії проти України

Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР

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Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР
Командування ЗС РФ підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

З 1 лютого в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів продовжує роботу комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ. Особливу увагу комісія приділяє питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів і їх готовності до виконання завдань за призначенням.

Водночас у ході перевірки комісією готовності чергових вогневих засобів здійснюється переміщення бронегрупи противника на заздалегідь підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Мириться хотят, однозначно, потому и расейские паспорта получают, там же наши люди...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    /// цитата:
    Блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook
    События на фронте - это яркий маркер того, кто сегодня у руля страны - полтора года позора, отступления, пренебрежения к бойцам живых и павших, бессмысленных потерь из-за запрета активной разведки, унижение ложью из-за заявлений о «неприцельных обстрелах», «работающее перемирие» и «не надо было лезть». Военное руководство демонстрирует некомпетентность, а теперь еще судится друг с другом....
    Уже через три месяца на Донбасс восьмой раз приедут сдавать экзамены выпускники российских артиллерийских училищ, но наших «стратегов» интересуют исключительно шкурные вопросы, как и их Верховного главнокомандующего, который собирался «умереть за Крым», но так и не дошел (!!!) до военкомата....
  • Sergii Ustim
    Не при этой власти.
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