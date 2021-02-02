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Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

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Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Верховна Рада встановила 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", прийняття в цілому проєкту постанови "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни" (4479) підтримали 344 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Проєкт постанови, як виняток, встановлює 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

При цьому Рада рекомендує Міністерству культури і інформаційної політики забезпечити створення Українським інститутом національної пам'яті із залученням інститутів Національної академії наук України список осіб, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагаючи євреям уникнути терору нацистів в роки Голокосту.

Разом з тим Міністерству освіти і науки рекомендовано забезпечити проведення в закладах освіти тематичних заходів, присвячених Дню пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

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Крім того, відповідні теми тепер вноситимуть до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, а також рефератів, курсових і дипломних робіт у вищих навчальних закладах.

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Топ коментарі

  • Marion Nighthall
    Когда там кнессет Голодомор признает? Отож бо
  • Ислам Джафаров
    Хороший праздник,а будет такой же про евреев - спасавших украинцев во время голодоморов?
  • Igr 44
    а когда будет установлен день спасения украинцев от евреев во время потужных реформ?
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