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Інформація у статті Бутусова щодо систем бойового управління відповідає дійсності: громадяни України мають знати, на що витрачаються їхні гроші, - заява "Аеророзвідки"

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Інформація у статті Бутусова щодо систем бойового управління відповідає дійсності: громадяни України мають знати, на що витрачаються їхні гроші, - заява "Аеророзвідки"
Дуже добре, що питання системи бойового управління, як наріжного каменю національної безпеки, порушено для обговорення.

Про це йдеться в коментарі "Аеророзвідки" щодо статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес".

"Вчора журналіст і радник міністра оборони України Юрій Бутусов згадав "Аеророзвідку" у своїй замітці про судову тяганину між керівництвом Міністерства оборони України та Генеральним штабом ЗСУ. "Аеророзвідка" - це спільнота, яка професійно розбирається в питаннях ІТ-систем та стандартах НАТО в цій галузі, тож маємо висловити свою позицію з цього питання.

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Все, що зазначив Юрій у дописі стосовно систем бойового управління відповідає дійсності. Ми вдячні, що питання системи бойового управління, як наріжного каменю національної безпеки, порушено для обговорення. Саме в цьому і полягає суть цивільного демократичного контролю. Громадяни України, платники податків повинні знати на що витрачаються їх гроші та бути гарантованими у власній безпеці.

Ми відкриті до обговорення на фаховому рівні ведення дискусії і не допустимо щоб народ України опинився з системою бойового управління, яка не дає можливості воювати і ставить в небезпеку все суспільство!" - йдеться в заяві

Нагадаємо, у своїй статті Бутусов пише: "Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами "Дзвін", "Простір". Системи розробляються і фінансуються багато років, на "Дзвін" пішло 700 мільйонів гривень, "Простір" розробляється з 2010 року!

На конференції з проблем створення Територіальної оборони військові показували "Дзвін", встановлений у штабі ТРО Сухопутних військ. Однак Міністерство оборони за результатами аудиту дійшло висновку, що програма "Дзвін" не відповідає заданим параметрам і потребує додаткової перевірки.

Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини "Аеророзвідки" - вона просувала свій проєкт системи управління військами "Дельта", яка брала участь у спільних маневрах з НАТО. Ця окрема думка стала підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020 році на "Дзвін" не витрачено ні копійки. Хто має рацію і хто винен - ​​без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і стручання зі сторони висновку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.

Після цього Хомчак і командування ЗСУ без будь-яких розумних підстав "Аеророзвідку" знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників "Аеророзвідки" Ярослав Гончар був змушений звільнитися із ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи "Дзвін". Командування ЗСУ без будь-яких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту "Дельта".

Інформація у статті Бутусова щодо систем бойового управління відповідає дійсності: громадяни України мають знати, на що витрачаються їхні гроші, - заява Аеророзвідки 01

Топ коментарі

  • Маркиз
    Крымская война, дубль 2?

    Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки" - Цензор.НЕТ 723

    Недавно российская пресса писала о том, что ее авиация условно поразила американские корабли ВМФ США, находившиеся в акватории Черного моря, а в других источниках были сообщения о том, что эти самые корабли были условно поражены протвокорабельными ракетами комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированными в Крыму. Видимо, россияне так и не решили, что же условнее поразили корабли, летчики или ракетчики. Впрочем, возможно, они поразили все вместе и как говорят в таких случаях: «Победила дружба». Кроме того, в Сети появилось видео очередного пролета российского самолета в нескольких десятках метров от американского эсминца.
    На самом деле, мероприятия были действительно необычными сразу по нескольким причинам. Главная из них состоит в том, что в Черном море одновременно оперировало два эсминца класса «Арли Берк», а это значит, что речь шла почти о двух сотнях ракет, на борту обоих кораблей. Обычно в акваторию Черного моря входил всего один эсминец, а в этот раз - разу два: «Дональд Кук» (USS Donald Cook) и «Портер» (USS Porter) и еще их сопровождало судно снабжение, которое осуществило дозаправку эсминцев на ходу.
    Но интересно не только необычное количество эсминцев, но и то, какие именно были эти корабли. Это - два эсминца, которые ВМФ США командировало в распоряжение НАТО и базируются они в испанском порту Рота. Это говорит о том, что мероприятие это было не так американской инициативой, как совместными действиями стран НАТО.
    И действительно, вместе с эсминцами, взаимодействовали боевые самолеты нескольких стран. Так, в это время над операционным районом действовало одновременно несколько самолетов-разведчиков и БПЛА того же назначения. Кроме разведки они обеспечивают загоризонтное целеуказание для ракет, надо полагать тех, что находятся на эсминцах.
    В это же время, истребители F-16 ВВС Румынии выполняли полёты вместе с F-16 ВВС США из 31-го истребительного авиаполка, авиабаза Авиано, Италия, и Stratotankers KC-135 из 100-го авиационного крыла дозаправки, ВВС Британии Милденхолл. Они прикрывали действия как эсминцев, так и стратегических бомбардировщиков В-52, прилетевших из Великобритании.
    В общем, это была масштабная тренировка и вот эти бодрые заявления россиян о том, что 8 их самолетов прилетели и все там условно уничтожили, выглядят забавно, поскольку этих уничтожителей засекли еще на взлетной полосе, а чем их остановить у группировки было более, чем достаточно. Но такие сказки о том, как они все бодро побеждают, мы слышали не раз, а потом видели разбитую в хлам технику и слышали рассказы о том, как «двухсотыми» нафаршированы холодильники в ростовском военном трупоприемном центре. Поэтому особого интереса все это не представляет и напротив, интересно то, что «условно уничтожили» силы НАТО.
    Как стало известно из различных источников, в этот раз отрабатывались мероприятия по уничтожению российской инфраструктуры, расположенной в Крыму. Для этой цели и были использованы эсминцы и стратегические бомбардировщики. А все остальное - обеспечивало обнаружение целей и наведение на них ракетного вооружения, кроме того - обеспечивалось прикрытие с воздуха. Это - очень интересный сценарий учений, и можно не сомневаться в том, что он выполнялся в рамках одного из детально разработанных оперативных планов.
    Ну а мы вспомним о том, что полтора столетия назад уже была крымская война и помним, чем она закончилась.
    на фото -- 200413-N-NO901-1001 BLACK SEA (April 13, 2020) The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) conducts maneuvering exercises in the Black Sea with the Romanian navy frigate Regina Maria (F222), April 13, 2020. Porter, forward-deployed to Rota, Spain, is on its eighth patrol in the U.S. 6th Fleet area of operations in support of U.S. national security interests in Europe and Africa. (U.S. Navy photo by Lt. Andrew Stopchick Palacio/Released)
    Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки" - Цензор.НЕТ 1614
  • Вла
    і це відбувається у Міністерстві оборони, де повинен діяти принцип військової дисципліни. Плюс на увесь світ у черговий раз показали рівень"фаховості" старших офіцерів..
    Це - мабута, а не генерали.
  • Гыг с Вами
    Іван Соболь

    "Боже, де були мої очі?!" - сказала одна викладачка філософії. "Як я могла думати, що цей свинячий випердок подужає керувати державою?!!".
    Погодьтесь, почути таке від людини, яка у 2019-му завзято агітувала за Зєлєнского, - це таки визнання.
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