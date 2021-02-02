Ми маємо пів року для пропаганди вакцинації, - Рубан

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів про потужну антивакцинальну кампанію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Сьогодні МОЗ створює комунікацію, найближчим часом буде донесено територіальним і місцевим радам про проведення пропаганди вакцинації. У нас сьогодні питання не забезпечення вакциною, а саме проведення вакцинації, тому що йде антивакцинальна кампанія, дуже багато лікарів не рекомендують проводити вакцинацію не тільки проти коронавірусу, а й інших захворювань", - розповів Рубан.

За його словами, важливо переконати людей у необхідності вакцинації.

"Підкреслю - номер один вакцинація, а не вакцина. Робота триває постійно. У нас є пів року для пропаганди та вивчення ситуації з антивакцинальною кампанією", - сказав Рубан.

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