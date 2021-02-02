У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19

Група Метінвест продовжує активно допомагати хворим на COVID-19.

У Маріупольській міській лікарні №9 за рахунок Метінвесту облаштовано нову кисневу станцію. Її відкрили в найшвидші терміни, лише за три тижні.

До цього часу балони із киснем доводилося щодня доставляти до лікарні, але тепер сучасна станція цей процес зробить автоматичним, адже більше не буде необхідності кілька разів на день змінювати ці балони. Сучасна технологія дозволить швидко та якісно доставляти кисень у лікарню, безпосередньо до хворого. Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков вважає, що подача кисню в Маріупольській лікарні вийшла на новий еволюційний рівень.

"П'ятикубові бочки будуть наповнюватись рідким киснем і він автоматично буде подаватись в усі точки роздачі. На 276 ліжок у нас понад 300 точок подачі кисню. Про таке можна було б тільки мріяти", – зазначив в.о. директора міської лікарні №9 Олександр Железняк.

За статистикою, понад 90% пацієнтів одужують саме завдяки поставкам кисню, тому ця ініціатива Групи Метінвест є такою важливою для мешканців Маріуполя. На це компанія вже витратила приблизно 72 мільйони гривень.

Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що така підтримка допомогла місту поліпшити ситуацію із захворюванням і зараз немає жодних проблем із киснем, а кільуість тих, хто поборов вірус, – велика.

"У планах у нас подальша взаємодія і ми будемо дивитися, яка допомога потрібна охороні здоров'я у боротьбі з пандемією і, звичайно ж, будемо в цьому брати участь", – сказав Юрій Риженков.

За сприяння Групи Метінвест медзаклади Маріуполя також отримали 15 висококласних апаратів ШВЛ. А медики, які пройшли навчання на цій техніці, отримали комплекти медичного спецодягу.