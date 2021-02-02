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Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк

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Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і главами парламентських фракцій з питань тарифів і енергетики, яка була запланована на вівторок.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив лідер парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарада, яка почалася о 15:00 у вівторок, мала стосуватися розгляду питань тарифів і енергетики. Всі глави фракцій зібралися, а прем'єр-міністр не прийшов, ми не змогли до нього навіть додзвонитися. В результаті ми вирішили не чекати, і голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання", - сказав Железняк, зазначивши, що нарада тривала близько шести хвилин.

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Топ коментарі

  • Привет
    Шмыгло чует что ему не долго осталось...
    Йуля в атаку пошла не просто так.... а ради кресла премьера....
  • Підлога Маккартні
    Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 187
  • Super Gut
    Не для того гудок сажал в кресло премьера шмыгаля, чтобы он потом тарифы лохам снижал.
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