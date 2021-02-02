Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і главами парламентських фракцій з питань тарифів і енергетики, яка була запланована на вівторок.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив лідер парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарада, яка почалася о 15:00 у вівторок, мала стосуватися розгляду питань тарифів і енергетики. Всі глави фракцій зібралися, а прем'єр-міністр не прийшов, ми не змогли до нього навіть додзвонитися. В результаті ми вирішили не чекати, і голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання", - сказав Железняк, зазначивши, що нарада тривала близько шести хвилин.

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