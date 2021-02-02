Справу проти мене "зліплено на коліні" зі старих фейків тільки заради повідомлення про неї в пресі, - ексглава ДАБІ Кудрявцев

Ексглава Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев має намір у суді домогтися закриття справу проти нього і притягнути до відповідальності тих, хто її сфабрикував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кудрявцев повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Вчора ввечері з новин в ЗМІ я дізнався про те, що мене оголошено у розшук і прокуратура вважає, що я начебто ухиляюсь від слідства. Хочу наголосити - особисто від прокуратури ніяких повідомлень не отримував. При цьому у правоохоронців є контакти моїх адвокатів для зв’язку. Я ні від кого не переховуюсь і не збираюсь це робити", - підкреслив ексглава ДАБІ.

Саме тому, за словами Кудрявцева, він з адвокатами прибув сьогодні в прокуратуру, де йому вручили повідомлення про підозру.

"Коли я прочитав його текст, то ще раз переконався - це стара справа, надумана і сфабрикована. Вона стосується нібито використання мною підробленого диплома в 2015 році. Єдина мета відновлення фактично старої, вже закритої судом справи - моя дискредитація в публічному полі. У справі відсутні будь-які докази взагалі фактів злочину і я вже не кажу про мою причетність до них", - пояснив Кудрявцев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскерівник ДАБІ Кудрявцев з'явився в прокуратуру у справі про підроблений диплом. ФОТО

Ексочільник ДАБІ додав, що у справи вже минули всі терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності і вона взагалі має бути закрита.

"Справа "зліплена на коліні" зі старих фейків тільки заради повідомлення про неї в пресі. Чого тільки вартий той факт, що сьогодні перебуваючи разом з адвокатами в кабінеті прокурора на режимному об’єкті, до якого заборонений вхід стороннім особам, було зроблено фото, як мені оголошується підозра. При цьому, ні мене, ні адвокатів про таку фотофіксацію ніхто не повідомив - це зроблено тишком-нишком. Але ми ще не вийшли з кабінету прокурора, як новина та фото про вручення мені підозри вже були "злиті" в ЗМІ", - розповів Кудрявцев.

"У тих хто замовляв цю справу простий розрахунок – у свідомості людей залишиться моє прізвище, яке фігурує в якійсь кримінальній справі, а те, що ця справа повністю "пуста", за розрахунком замовників, вже ніхто розбиратись не буде. Але впевнений, що цього разу я не тільки доб’юсь в суді закриття фейкової справи, але і притягну до відповідальності тих, хто її фабрикував", - підсумував ексглава ДАБІ.

Раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що Кудрявцев оголошений в розшук, йому оголосили підозру

Сьогодні екскерівник ДАБІ Кудрявцев з'явився в прокуратуру в справі про підроблений диплом.