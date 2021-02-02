Новини • Агресія Росії проти України

Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ

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Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ
Сьогодні на Донбасі унаслідок пострілу снайпера російсько-окупаційних військ був важко поранений український воїн, пізніше він помер у лікарні.

Про це в Telegram повідомляє Українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 2 лютого в районі Торецьку снайпер ЗС РФ важко пораненив військовослужбовця ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер у лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК спрямувала відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

Делегація України в ТКГ висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну.

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Як повідомляє на сторінці в мережі Facebook  ОТГ "Північ", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Шуми.

Пораненому воїну було надано медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

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Топ коментарі

  • Привет
    Уже практически каждый день гибнут наши ребята от снайперов......а зщеленый осел все в глаза ***** заглядывает....
    А нужно градами накрывать позицию снайпера...
  • Роман с камнем
    Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6387
  • Стрелок
    перемирие мать вашу зеленую за ногу
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