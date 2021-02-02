В окупованому Криму і РФ понад 100 українських політв'язнів, їхня кількість зростає, - Денісова
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Зі 109 політв'язнів в окупованому Криму і Росії 75 осіб - це кримські татари.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Крим.Реалії" заявила омбудсмен Людмила Денісова.
"На сьогодні 109 осіб перебувають у місцях несвободи, з них 33 людини в окупованому Криму. Двоє відбувають покарання, 31 у слідчому ізоляторі (і ще одна особа під судом). Інші перебувають в Росії, з них теж частина відбуває покарання, частина - в слідчих ізоляторах", - сказала Денісова.
За словами Денісової, кількість полонених українців в РФ та окупованому Криму постійно збільшується.
Вона також повідомила, що зі 109 політв'язнів 75 осіб - це кримські татари.