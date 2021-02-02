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Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович

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Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович
Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

"Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менше ніж два тижні, і можна було б констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли - ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму більшою чи меншою мірою", - заявив Арестович.

За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинуло троє військовослужбовців ЗСУ.

Читайте також: Арестович про доктрину "Русского Донбасса": Це прямий підрив мінських і нормандських угод

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Топ коментарі

  • abc123
    Это ты, гнида, расскажи вдовам и сиротам погибших из-за "нарушений!. Мразь и сволочь!
  • Ігор Воронюк
    От гнида ватна.
  • IgorYakovlevich
    Он думает, что говорит? Убийство наших ребят - это всего лишь "нарушение режима" Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович - Цензор.НЕТ 8830
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