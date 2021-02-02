Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На думку Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.
"Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менше ніж два тижні, і можна було б констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли - ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму більшою чи меншою мірою", - заявив Арестович.
За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинуло троє військовослужбовців ЗСУ.