Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Високий представник ЄС, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель провели телефонну розмову і скоординували позиції напередодні візиту глави європейської дипломатії в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.

Сторони обговорили ситуацію в Росії та рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.

Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Кулеба поінформував Борреля про поточний стан мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

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Боррель підтвердив свій намір здійснити візит до України включно з відвіданням лінії зіткнення на Донбасі, щойно карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 дозволятимуть це зробити. Співрозмовники домовилися про подальші контакти.

Раніше повідомлялося, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви, де буде говорити про Україну і Навального.