Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.
Сторони обговорили ситуацію в Росії та рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.
Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.
Крім того, Кулеба поінформував Борреля про поточний стан мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.
Боррель підтвердив свій намір здійснити візит до України включно з відвіданням лінії зіткнення на Донбасі, щойно карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 дозволятимуть це зробити. Співрозмовники домовилися про подальші контакти.
Раніше повідомлялося, що високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви, де буде говорити про Україну і Навального.