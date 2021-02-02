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Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача"

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Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про закриття детективом НАБУ кримінального провадження стосовно так званих "плівок Деркача".

Про це повідомила в Facebook  пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 01 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката, подану в інтересах народного депутата Верховної Ради України IX скликання, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2021, якою відмовлено у задоволенні скарги на постанову детектива НАБУ від 30.12.2020 про закриття кримінального провадження №42020000000000902. За результатами судового засідання колегія суддів апеляційної інстанції залишила апеляційну скаргу без задоволення, а рішення слідчого судді – без змін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення набуло законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає.

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У суді нагадали, що постановою детектива НАБУ кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю в діянні п'ятого Президента України складу кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Если бы Трамп остался президентом: дело бы продолжили, зеленский бы лизал зад(а то и другие места) Трампу
  • Привет
    Вот что Байден животворящий делает.... Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача" - Цензор.НЕТ 9313
  • Ан Мур
    бувають же судді чесними, хоча би через раз, особливо в структурах, які встигли ще "з-за Пороха" реформувати і набрати новий штат: Верховний суд і Антикорупційний суд
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