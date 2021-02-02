Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Кримського, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Недалеко від населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера зазнав важкого поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу але, на жаль, врятувати його не вдалося.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового і станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

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