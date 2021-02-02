Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський

Допитати експрезидента-втікача Віктора Януковича в Ростові-на-Дону неможливо, тому що Росія не надає для цього відповідну міжнародну допомогу.

Про це заявив керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Участь прокурорів у проведенні процесуальних дій на території іншої держави можлива тільки через механізм міжнародної правової допомоги. Компетенція з'являється тільки в тому випадку, якщо ми направили запит Росії і вона погодилася його виконати. Але (і ми це неодноразово підкреслювали) всі наші запити, зокрема у справі про розстріли на Майдані, Росія виконати відмовляється, посилаючись на те, що справа, мовляв, політична", - сказав Донський.

За його словами, адвокати Януковича добре знають, що Росія не дає можливості провести його допит на своїй території.

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"Створити штучний інформаційний привід: нібито Янукович хоче, щоб його допитали. Це вкидання не має під собою реальної мети. При цьому ми справді зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати свідчення, у нього є безліч можливостей це зробити", - додав Донський.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді за підписання у квітні 2010 року "харківських угод" на користь Російської Федерації. Адвокат Януковича Сердюк заявляє, що жодних підозр його підзахисному не вручали.

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