Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Цим рішенням Антимонопольного комітету України було визнано, що ТОВ "Тедіс Україна" разом з групою інших підприємств – виробників сигарет вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу виробниками сигарет.
Верховний Суд не оцінював фактичні обставини справи, а перевірив правильність правових висновків попередніх судових інстанцій.
Суд звернув увагу, що рішення АМК від 10.10.2019 мотивовано переважно іншим рішенням АМК, і не містить іншої змістовної мотивації. Враховуючи це, що юридична кваліфікація дій ТОВ "Тедіс Україна" не грунтується на належно встановлених обставинах, Верховний Суд задовольнив позов.
При цьому, Верховний суд у прес-релізі наголошує, що визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України не позбавляє цей АМК права провести повторну перевірку з дотриманням вимог чинного законодавства.