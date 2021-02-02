Штрафуватимуть за порушення мовного закону з 2022 року не тільки заклади, а й посадових осіб, - представник омбудсмена Рябенко

З 16 липня 2022 року за порушення мовного закону в Україні штрафуватимуть не лише заклади, а й конкретних людей – держслужбовців, суддів, офіціантів тощо.

Про це заявив у коментарі УП керівник юридичного відділу секретаріату мовного омбудсмена Сергій Рябенко, передає Цензор.НЕТ.

"Стаття 188-52 КУпАП (яка передбачає штрафування для конкретних осіб – ред.) поки що не запрацювала. Ці санкції можна буде застосовувати лише з 2022 року. Натомість 57 стаття (про штрафи для суб’єктів господарювання – ред.) і 30 (про право на обслуговування українською – ред.) працюють вже", - зазначив він.

За словами Рябенка, в 2022 році штрафи будуть залежатимуть "від того, з яким саме порушенням ми зіштовхнемось, і яку саме частину статті 188-52 ми будемо застосовувати".

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Стаття має кілька частин, кожна з них стосується окремої сфери і має свою штрафну санкцію. Якщо йдеться про порушення вимог закону щодо застосування державної мови під час засідання, зустрічі чи то заходів, які проводяться в певному органі (перша частина статті – ред.), то адміністративний штраф буде накладений на того державного службовця чи керівника органу, який допустив таке порушення. А от четверта частина закону, яка охоплює "інше, ніж визначено в першій-третій частинах", буде стосуватись зокрема і сфери обслуговування – тоді санкція буде застосована до працівника суб’єкту господарювання, який обслуговує населення і який допустив порушення закону", - пояснив представник омбудсмена.

З липня 2022 року уповноважений зможе оштрафувати як заклад, у якому сталось порушення мовного закону, так і конкретного працівника цього закладу. Це вирішуватиме сам уповноважений, з огляду на обставини правопорушення та зібрані докази, додає Рябенко.

Офіціанту порушення мовного закону, у випадку штрафування, обійдеться в 3400-5100 гривень. Держслужбовцю – в 3400-6800 гривень.

Станом на 2 лютого, в Україні не оштрафували ще жоден заклад, оскільки штраф накладається лише після повторного, зафіксованого уповноваженим порушення, впродовж року.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.