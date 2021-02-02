Суд у Москві відправив Навального відбувати покарання в колонії

Сімоновський районний суд Москви задовольнив клопотання ФСВП, яка вимагала замінити російському політикові Олексію Навальному умовне покарання у справі "Ів Роше" на реальне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Навальний повинен буде відбути в колонії загального режиму три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

До вступу вироку в законну силу Навальний перебуватиме під вартою. Захист політика вже заявив про свій намір його оскаржити.

Під час виїзного засідання, що відбулося в Мосміськсуді, представник ФСВП повідомив, що Навальний понад 50 разів порушив правила випробувального терміну, зокрема не приходив на реєстрацію до відомства, як того вимагали умови умовного покарання. Прокуратура підтримала позицію ФСВП. Адвокати політика вимагали відхилити клопотання служби.

Під час процесу в Мосміськсуді поліція, за даними "ОВС-Інфо", затримала понад 300 осіб, які прийшли до будівлі суду, щоб підтримати Навального.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.