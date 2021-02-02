Зеленський провів нараду про концепцію святкування 30-річчя незалежності: "Покажемо, що українцям є чим пишатися"

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни. Кожне міністерство представить особливий, видатний проєкт у своїй царині, який сприятиме розвитку України.

"Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", – наголосив Зеленський.

У переддень 30-річного ювілею незалежності відбудеться саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України. "Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань мешканців Криму та деокупації півострова", – зазначив Зеленський.

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"Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт. Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України", - говориться в повідомленні.

Зеленський також нагадав, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України.

"Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися", – наголосив Президент.