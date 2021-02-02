Новини

Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача "МіГ-29". ФОТО

13 59912
Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача "МіГ-29". ФОТО
Київська митниця в міжнародному поштовому відправленні до М'янми виявила прилад військового призначення, деталь винищувача "МіГ-29".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Київської митниці.

"Як зазначив у декларації відправник-киянин, у бандеролі, яка прямувала за кордон, повинні були бути запчастини. Однак, як встановили митні експерти, виявлений прилад - це автономна рульова машина "АРМ-150М" для літальних апаратів військового призначення, а саме для управління по тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління "МіГ-29", - сказано в повідомленні.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця. ФОТО

Київські митники в поштовому відправленні до Мянми виявили деталь для винищувача МіГ-29 01

Зазначається, що бойова і спеціальна військова техніка не може перебувати у власності громадян, а вивезення таких приладів можливе тільки за наявності відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю. Такі документи митниці відправником не надавалися.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за статтями 472 і 473 Митного кодексу України. Прилад вилучено.

Топ коментарі

  • Lada2014
    Интересно. Там на днях переворот был военный , не без рашки.
  • Tat Prut
    Главное что не в Никарагуа!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Главное что не в Нарьян-Мар.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини