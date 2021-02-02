У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev"
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Міністерства закордонних справ, аеропорт офіційно виправив написання столиці України і тепер використовує єдину коректну транслітерацію - Kyiv.
"Тому сміливо можемо констатувати факт, що кампанія CorrectUA ще на один крок ближча до мети", - додали у відомстві.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.
Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.
Загалом назви змінили в більш ніж 50 аеропортах по всьому світу.