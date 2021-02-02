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У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev"

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У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev"
Міжнародний аеропорт "Дубай" приєднався до кампанії "KyivNotKiev" та офіційно змінив транслітерацію столиці України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Міністерства закордонних справ, аеропорт офіційно виправив написання столиці України і тепер використовує єдину коректну транслітерацію - Kyiv.

"Тому сміливо можемо констатувати факт, що кампанія CorrectUA ще на один крок ближча до мети", - додали у відомстві.

У головному аеропорту Еміратів писатимуть Kyiv замість Kiev 01

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

Загалом назви змінили в більш ніж 50 аеропортах по всьому світу.

Топ коментарі

  • Геннадій Бикодір
    кому не до вподоби, проходьте повз...
  • Senator S 01a656ec
    Джо Байден заблокировал счета РАБссиянского миллиардера Виктора Вексельберга на сумму 1 ярд 500 лямов...,Витя попал под санкции со всей семьей + братья кумовья сестры бабушки дедушки...ПОЧАЛОСЯ... В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 6062
  • Володимир Начинка
    Це може й не велике досягнення, але приємно знати яка велика кількість пердаків кацапських взірветься, і скільки буде висрано будматеріалів, у вигляді цегли в тому аеропорту.
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