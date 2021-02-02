Суд у справі Шеремета: Антоненку, Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжний захід на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 2 квітня: Андрій Антоненко залишається під арештом, Юлія Кузьменко - під домашній арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, згідно з законодавством, можна подати апеляцію.

Кілька народних депутатів нинішнього та попереднього скликань парламенту (Володимир Ар'єв, Микола Величкович, Софія Федина, Андрій Тетерук, Яна Зінкевич, Марина Іонова, Ірина Фріз) подали до суду заяву про готовність узяти Антоненка на поруки.

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До розгляду клопотання прокуратури про продовження терміну запобіжного заходу суд продовжив розгляд справи по суті - дослідження письмових матеріалів.

За раніше погодженим графіком наступне засідання суду призначено на вівторок, 9 лютого, на 14.00.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.