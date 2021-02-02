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Казанський: Росія "хоронить" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс

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Казанський: Росія "хоронить" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс
На засіданнях Тристоронньої контактної групи до відеозв'язку підключали "незрозуміло кого і незрозуміло звідки", весь час пішов на перепалки і суперечки.

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТКГ, схоже, остаточно втратили будь-який сенс. Нинішню зустріч політичної підгрупи, як і кілька попередніх, росіяни перетворили на фарс. Без узгодження з українською стороною до відеозв'язку підключали якихось людей - незрозуміло кого і незрозуміло звідки. Звичайно ж, в таких умовах ніякого конструктивного обговорення бути не могло. Весь час пішов на перепалки і суперечки", - повідомив він.

Казанський вважає, що Росія "хоронить" Мінський формат, намагаючись змусити Україну відмовитися від переговорів.

Про це свідчить і форум "Русский Донбасс", який окупанти провели в Донецьку 28 січня, і нова доктрина "російського Донбасу", яку на цьому форумі представили.

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"Зрозуміло, що в таких умовах жодної реінтеграції ОРДЛО бути не може і про виконання Мінських угод говорити немає сенсу. Росіяни і підконтрольні їм ЛДНР від них відкрито відмовилися", - підкреслив Казанський.

При цьому вийти з переговорів Україна не може, адже саме цього і домагаються окупанти.

"Схоже, без втручання західних країн і зміни формату переговорів, вирішити цю кризу не вийде", - вважає Казанський.

Казанський: Росія хоронить Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс 01
Казанський: Росія хоронить Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс 02

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    самі знаєте хто Плямиsтьій 07

    Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
    А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
    А так "адін народ", ага
  • Шрек Баблокат
    "фарс" это синоним России.. ведь в Рашке никогда не было государства..
    было все что угодно:
    - царский феодализм;
    - бюрократический феодализм времен СССР;
    - сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
    Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
    приведу примеры:
    - строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
    - затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
    - затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
    это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
  • Анатолик
    Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 7839
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