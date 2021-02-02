Новини • Тарифи ЖКГ

"Нафтогаз" домовився про газ по 6,99 грн/куб. м з 26 компаніями

6 00543
"Нафтогаз" домовився про газ по 6,99 грн/куб. м з 26 компаніями
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала нові договори з 26 збутовими підприємствами з 13 регіонів для поставок газу населенню в лютому за фіксованою урядом граничною ціною - до 6,99 грн/куб. м. Ще три постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз Трейдинг" надасть ресурс 29 компаніям (з 60 існуючих постачальників населенню. - Ред.) з очікуваними поставками понад 100 млн куб. м в місяць для забезпечення майже 1,2 млн побутових споживачів", - сказано в повідомленні.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, група забезпечила газом усі зацікавлені збутові підприємства на умовах, що дозволяють їм працювати в період дії граничних цін на газ.

Читайте також: НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Віталій Павлов
    Вони рахують,що по 6,99 то підйомна для українців ціна? Аби вам пір'я в горлі поросло за таку ціну,сссуки.
  • vitaliymkua
    Краще розкажіть зебілам за якою ціною ви його влітку купували. "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5455
  • Серёжа Иванов 4c900fb0
    какие 6.99? Не больше 3-х гривень. И сделать меньше, чем раньше. То же и с электроэнергией. И пока не решится эти два вопроса и олигархи не будут задержаны, до тех пор народ должен колбасить этих гнид.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини