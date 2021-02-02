Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання

У Севастополі прийнято законодавчі рішення і вже оголошено набір кандидатів на нову посаду - радник директора школи з виховання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Миколи Семени для Крим.Реалії.

"Це буде окрема ставка - радники директора школи з виховної роботи. Подібна практика була за радянських часів", - цитує автор слова маріонетки Кремля Михайла Развожаєва. Сайт міських новин ForPost розгадав таємний задум влади і прямо назвав нові кадри "замполітами" з виховної роботи, а городяни в коментарях називають майбутніх "воєнруків", як вони називалися в радянській школі, "комісарами".

Виявляється, Севастополь увійшов до десяти регіонів, що беруть участь у проєкті "Патріотичне виховання" російського національного проєкту "Освіта". У зв'язку з цим Міносвіти і Російський рух школярів до 15 березня проводять відкритий конкурс з відбору кандидатів на посаду радника директора школи з виховання - вони називатимуться "навігатори дитинства". Кожен радник директора пройде дистанційне навчання, очні сесії на базі міжнародного дитячого центру "Артек" і отримає доплату в розмірі 15 тисяч рублів.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, поява студентів і старшокласників на мітингах знову змусила російських чиновників замислитися про те, як ще вдосконалити виховну роботу з учнями. Міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, що у 2022 році в усіх регіонах Росії пройде конкурс на посаду радників директорів шкіл з виховання. У нинішньому році конкурс пройде в десяти пілотних регіонах.